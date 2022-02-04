Лютий принесе несподівані зміни в житті цим знакам Зодіаку

Телець

Везіння Тельцям в лютому точно забезпечено, але ось продуктивність трохи знизиться. А все тому, що зірки та планети захочуть для вас більше розваг, відпочинку і часу на особисті справи.

За відсутності ретроградних планет потрібно займатися вивченням чогось нового, але у випадку Тельця, це не повинно бути пов'язано з професійною діяльністю.

Близнюки

Представники цього знака мають шанси отримати в лютому все і відразу. Можливі навіть чудеса - головне в них вірити.

Для такого динамічного періоду знадобиться багато енергії, але сили варто витрачати тільки на те, що дійсно важливо і потрібно.

Займіться вивченням іноземної мови, підвищуйте свої професійні навички та сміливо знайомтеся з новими людьми.

Терези

Сприятлива енергетика зірок і планет відкриє Терезам нові шляхи в житті. Від шкідливих звичок вийде позбутися. І вони отримають потужну підтримку у всіх божевільних ідеях, які стосуються ремонту, дорогих покупок, оновлення гардеробу і зачіски.

Стосунки з людьми найкраще вибудовувати на взаємному обміні інформацією, підтримкою, почуттями, увагою, повагою.

Козоріг

Ловіть в лютому творче натхнення і буде вам щастя. Ковток свіжого повітря вам допоможе досягти успіху в справах, і в коханні. Козероги стануть просто магнітами для протилежної статі, і важливим буде найперше враження.

Не варто закриватися від тих, хто вам подобається. Будьте відкриті, налаштуйтеся на діалог - у вас починається дуже перспективний час для флірту, романтики, ділових переговорів і будь-яких комунікацій з людьми.