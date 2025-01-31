FAVBET Foundation организовали зимние праздники для воспитанников украинских детских домов

FAVBET Foundation завершили благотворительную инициативу в рамках программы "От сердца к сердцу: поддержка детских домов, приемных семей и специализированных учреждений", создав незабываемые праздники для почти 150 детей из детских домов в Житомирской, Кировоградской областях и городе Нежин.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу инициативы.

Зимние праздники - это время исполнения желаний, и благодаря благотворительной инициативе дети смогли почувствовать настоящее новогоднее чудо. Каждый воспитанник написал свой вишлист - желанный подарок к зимним праздникам. Сотрудники FAVBET стали персональными супергероями для детей, выбрав их мечты и лично приобретя подарки, которые были переданы FAVBET Foundation. Среди них были мягкие игрушки, спортивный инвентарь, настольные игры и даже гаджеты.



Благодаря этой активности создать праздничное настроение удалось детям сразу в нескольких заведениях. В Денишевской специальной школе на Житомирщине, которая специализируется на образовании детей с особыми потребностями, воспитанники не только получили желанные подарки, но и провели незабываемое время с аниматорами.

В Нежинском детском доме-интернате на Черниговщине также организовали праздник для детей. В детском доме "Жемчужинка" на Кировоградщине дети-сироты получили подарки, развивающие материалы и приняли участие в праздничной программе.

Команда FAVBET Foundation подарила детям не только желанные вещи, но и моменты радости, тепла и настоящего чуда. Такие инициативы демонстрируют, как общая цель и усилия могут изменить жизнь к лучшему.