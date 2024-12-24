Favbet Foundation помог организовать праздник ко Дню Святого Николая в Загребе

Благотворительный фонд Favbet Foundation вместе с ассоциацией Crvena Kalyna организовали праздник Дня Святого Николая для украинских детей в Хорватии. Более 100 детей приняли участие в развлекательной программе и получили подарочные наборы.

Детей встречал аниматор, были подготовлены творческие мастерские и тематические квесты - сбор игрушек, рисование украшения сапожек. В конце праздника к маленьким участникам пришел лично Святой Николай, который принес много подарков.

Организация праздника для украинских переселенцев стала возможна благодаря ассоциации Crvena Kalyna, которая поддерживает украинских переселенцев в Загребе, предоставляет им информационную и гуманитарную помощь, учит хорватскому и устраивает культурные мероприятия для взрослых и детей. Также при содействии ассоциации в Украину регулярно доставляются гуманитарные грузы.

Фото: от ассоциации Crvena Kalyna

Центр помощи украинским беженцам в Загребе в начале войны был основан командой Favbet Foundation. Здесь переселенцы даже сегодня могут получить юридическую и психологическую поддержку, а дети - посещать образовательные мероприятия и секции. В 2023 году с этим кейсом Favbet Foundation победил в номинации благотворительных фондов общенационального проекта "Ответственная страна" издания MMR.

Фото: от ассоциации Crvena Kalyna

"Наша цель - создать среду, где каждый ребенок, несмотря на обстоятельства, может почувствовать себя в безопасности и поддержке, получить возможность для развития и роста. Это не просто помощь, это шанс для будущего, где каждый ребенок, независимо от трудностей, получит равные возможности для счастливой жизни. Через такие инициативы мы не только поддерживаем культурное наследие, но и укрепляем основы человечности, даря надежду и уверенность в том, что даже всегда есть место для света и тепла", - говорит Марианна Ковеня, куратор проектов Favbet Foundation.