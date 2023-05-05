Роковые женщины по знаку Зодиака: такие встречаются раз в жизни

Дева

Это упрямые, суровые и очень последовательные в поступках женщины. В отношениях такие дамы скорее напоминают суровую преподавательницу, чем мечтательную барышню, что особенно подкупает некоторых мужчин. В Дев влюбляются слепо и быстро, они буквально одурманивают поклонников своей скрытой сексуальностью.

Мужчинам следует быть осторожнее, потому что эти женщины очень любят власть и часто становятся главными в семье. Иногда Девы могут позволить себе отпускать шпильки в адрес избранника, совсем не переживая о его чувствах.

Лев

Как и настоящая львица - эта женщина врожденная хищница. Она сбросит корону с любого, кто посмеет думать, что он лучше ее и присвоит этот трофей себе. Харизматичная, красивая и яркая – львица очарует любого мужчину и заставит его сходить по ней с ума.

Представительницы данного знака Зодиака любят власть и не скрывают этого. Ради достижения целей эти женщины будут готовы на все. Даже рискнуть своим поклонником, если понадобится.

Скорпион

Может показаться, что девушка-Скорпион невероятно нежная и хрупкая. Многих мужчин подкупает этот невинный образ, требующий попечительства. Однако это всего лишь маска, причем одна из самых любимых у Скорпионов. Когда они поймут, что избранник окончательно увяз в любовных сетях, они покажут свое настоящее лицо.

Дамам этого знака Зодиака свойственно иметь высокий интеллект, буйный нрав и жесткий стержень. Женщин этого знака Зодиака также отличает злопамятность и любовь к мести, которую они предпочитают подавать холодной.

Телец

Рассудительность, железная логика, но при этом непредсказуемость - характерные черты для представительниц этого знака Зодиака. Они чаще других идут на корыстные отношения или используют мужчин, чтобы добиваться задуманного.

Хорошие актрисы, они легко могут обмануть своей привлекательной внешностью и податливым характером, который они будут демонстрировать в первые месяцы взаимоотношений. Если же окажется, что избранник "не тот", женщина-Телец безжалостно покинет его и отправится на поиски новой цели.

Козерог

Сердечная привязанность и бабочки в животе - это не о женщинах-Козерогах. В ее жизни и чувствах превалирует здравый смысл и рациональность. Она далека от романтики, стремится к подсчетам и точным значениям.

У такой женщины все разложено по полочкам, что может заставить зачахнуть слишком страстного и вдохновенного избранника. Может случиться, что женщина-Козерог не отпустит его, если он вдруг вздумает убежать. Особенно если она видит в избраннике какую-то выгоду.