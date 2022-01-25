ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У фаст-фуді Києва помічений шанувальник Росії: дивно і непристойно (фото)

Новость на русском →
Київ, Вівторок 25 січня 2022 09:02
У фаст-фуді Києва помічений шанувальник Росії: дивно і непристойно (фото) У Києві помітили шанувальника РФ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві помітили своєрідного шанувальника Росії, в той час як війна на Донбасі з РФ йде з 2014 року.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Так, кухар і продавець шаурми працює на точці фаст-фуду в одязі з написом "Росія". Його побачили в закладі "Шаур мяу"" біля станції метро "Мінська".

"У наш час як мінімум дивно і непристойно носити подібні наряди, ні?" - поставив питання автор фотографій і поста.

У фаст-фуді Києва помічений шанувальник Росії: дивно і непристойно (фото)У фаст-фуді Києва помічений шанувальник Росії: дивно і непристойно (фото)У Києві шаурмен працює в одязі з написом Росія (фото: Київ Оперативний)

У коментарях українці відзначили, що потрібно навідатися до такого продавця.

  • Потрібно до нього навідатися.
  • Скажу просто. Тих хто одягає такі футболки і тд. явно не втратив близьких, друзів від російської зброї. Ті, хто втратив, блювати хочуть від усього що пов'язано з Рашкою.
  • Там працюють за 300 грн в день, що взяли на секонді то і носять.
  • Якщо він приїхав вчитися або працювати до нас, то він повинен знати ворогів, а не вільно ходити в одязі нашого ворога. То нехай працює у себе, і тоді йому буде спокій.
  • Треба було відразу на гарячу лінію СБУ.

Як ми раніше повідомляли, Ігор Кондратюк різко висловився про концерти Ані Лорак в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація
LITE
Каньє Уест і Джулія Фокс – зірки стрітстайлу на Тижні моди в Парижі: яскраві образи пари та інших гостей
Каньє Уест і Джулія Фокс – зірки стрітстайлу на Тижні моди в Парижі: яскраві образи пари та інших гостей