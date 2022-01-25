У фаст-фуді Києва помічений шанувальник Росії: дивно і непристойно (фото)
У Києві помітили шанувальника РФ (колаж РБК-Україна)
У Києві помітили своєрідного шанувальника Росії, в той час як війна на Донбасі з РФ йде з 2014 року.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Так, кухар і продавець шаурми працює на точці фаст-фуду в одязі з написом "Росія". Його побачили в закладі "Шаур мяу"" біля станції метро "Мінська".
"У наш час як мінімум дивно і непристойно носити подібні наряди, ні?" - поставив питання автор фотографій і поста.
У Києві шаурмен працює в одязі з написом Росія (фото: Київ Оперативний)
У коментарях українці відзначили, що потрібно навідатися до такого продавця.
- Потрібно до нього навідатися.
- Скажу просто. Тих хто одягає такі футболки і тд. явно не втратив близьких, друзів від російської зброї. Ті, хто втратив, блювати хочуть від усього що пов'язано з Рашкою.
- Там працюють за 300 грн в день, що взяли на секонді то і носять.
- Якщо він приїхав вчитися або працювати до нас, то він повинен знати ворогів, а не вільно ходити в одязі нашого ворога. То нехай працює у себе, і тоді йому буде спокій.
- Треба було відразу на гарячу лінію СБУ.
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