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В фаст-фуде Киева замечен поклонник России: странно и непристойно (фото)

Новина українською →
Киев, Вторник 25 января 2022 09:02
В фаст-фуде Киева замечен поклонник России: странно и непристойно (фото) В Киеве заметили поклонника РФ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве заметили своеобразного поклонника России, в то время как война на Донбассе с РФ идет с 2014 года.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Так, повар и продавец шаурмы работает на точке фаст-фуда в одежде с надписью "Россия". Его увидели в заведении "Шаур мяу" возле станции метро "Минская".

"В наше время как минимум странно и неприлично носить подобные наряды, нет?" - задал вопрос автор фотографий и поста.

В фаст-фуде Киева замечен поклонник России: странно и непристойно (фото)В фаст-фуде Киева замечен поклонник России: странно и непристойно (фото)В Киеве шаурмен работает в кофте с надписью Россия (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы отметили, что нужно наведаться к такому продавцу.

  • Нужно к нему наведаться.
  • Скажу просто. Тех кто одевает такие футболки и тд. явно не потерял близких, друзей от российского оружия. Те, кто потерял, блевать хотят от всего что связано с рашкой.
  • Там работают за 300 грн в день, что взяли на секонде то и носят.
  • Если он приехал учиться или работать к нам, то он должен знать врагов, а не свободно ходить в одежде нашего врага. То пускай работает у себя, и тогда ему будет спокойствие.
  • Надо было сразу на горячую линию СБУ.

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Киев Российская Федерация
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