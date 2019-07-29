У фартусі на голе тіло: Потап розповів інтимні подробиці життя з Настею

Фото: Потап і Настя (Instagram)

За словами виконавця, Настя чудова дружина і господиня

Потап після того, як узаконив свої стосунки з Настею Каменських, перестав соромитися говорити на особисті та інтимні теми. Тепер продюсер із задоволенням відверто на камеру розповідає таємниці сімейного життя з колишньою учасницею їх спільного дуету. Так, в цей раз виконавець ошелешив шанувальників і розповів, що Настя ходить по будинку в фартусі на голе тіло, до того ж, чудово готує.

Відео розмови з українським музикантом з'явилося на фан-сторінці Потапа і Насті.

"Класне життя, молода дружина, вона стежить за мною, збирає мені валізу, вона розкішно готує, ходить по будинку в фартусі на голе тіло, співає італійською мовою. Ну от що може бути краще?" –сказав Потап.

А ось Настя дуже відверті речі говорити не поспішає, лише згадує, що відносини з Потапом зародилися давно.

"Ми оберігали свої стосунки, ми не хотіли показувати. Настав час, коли треба було вже це зробити. І ми закохалися, мені здається, це так природно, ось мій тато казав: найголовніше, це повинен бути сонячний удар, ось у мене з Льошею стався сонячний удар, правда", - розповіла співачка.

Як ми раніше писали, дружина Потапа, співачка Настя Каменських зараз знаходиться в Баку, куди приїхала виступити на фестивалі "Жара". Вона показала зухвалий сценічний образ в рожевій сукні з анімалістичним принтом і засвітилася в компанії свого колеги без обручки на пальці.

Також Настя Каменських показала яскраве фото з ефектною Надею Дорофєєвою. Співачка відправила в камеру повітряні поцілунки для шанувальників.