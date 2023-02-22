В фармкомпании "Здоровье" рассказали, как помогают развивать спортивную борьбу в Украине

Как говорится в сообщении, 2023 начался чемпионатом Украины U23 по греко-римской, свободной и женской борьбе среди взрослых в возрасте до 23 лет. Он состоялся 21-22 января недалеко от Ужгорода, в спорткомплексе "Зинедин". Спортсмены из всех регионов боролись за право представлять страну в Чемпионате Европы.

Слева направо — Андрей Блажейко, государственный тренер по вольной борьбе, Александр Пастухов, редактор в Федерации греко-римской борьбы Украины, Александр Доровский, председатель наблюдательного совета компании "Здоровье", Юрий Назаренко, старший тренер женской сборной команды Украины по борьбе, соревнованиях в Ужгороде

На соревнования съехалось более 330 спортсменов со всей Украины. Среди них представители временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. К участию допускались борцы не ниже II разряда в составе команд городов, областей, спортивных школ, заведений специализированного образования спортивного профиля. Но не все спортсмены смогли принять участие в чемпионате — некоторые из них вступили в ряды ВСУ и сейчас защищают Родину на передовой.

Успешно выступили и заняли почетные места атлеты из Харьковской области. Владимир Казанов занял I место в категории до 125 кг, Руслан Соловей – в весе до 57 кг он занял II место Александр Евсеенко – III место до 65 кг, Альбина Рилля – II место в весе до 55 кг.

Кроме того, 10-11 февраля на Олимпийской базе в Конча-Заспе состоялся следующий отборочный турнир на чемпионат Европы по вольной борьбе среди мужчин и женщин. К участию в соревнованиях пригласили только спортсменов, претендующих на участие в чемпионате Европы.

Здесь отличились представители молодого поколения талантливых борцов, активно поддерживаемых компанией "Здоровье". Это сотрудники компании — Илона Прокопивнюк, трехкратный призер чемпионата мира U23, чемпионка Европы среди молодежи U23 2018, Камиль Керимов, бронзовый призер чемпионата Европы 2021 и Мира 2022, а также Мухамед Алиев, бронзовый чемпион Европы среди кадетов, золотой чемпион.

На отборочном турнире Илона Прокопивнюк добыла в борьбе II место (вес 62 кг), Камиль Керимов II место (вес 57 кг), Мухаммед Алиев II место (вес 86 кг). Ожидаем первые места для сборной команды Украины на чемпионате Европы по борьбе, который состоится в Загребе 17-23 апреля.

Глава наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье" Александр Доровский отметил профессиональный подход к организации чемпионатов и рост уровня украинской борьбы на протяжении последних лет. "Сегодня всем нам очень не просто, но мы победим", - убежден Доровский.