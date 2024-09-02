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В фармкомпании "Здоровье" поздравили семьи первоклассников

Фото: фармкомпания "Здоровье" поздравила семьи первоклассников (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

В большой дружной семье работников фармкомпании много старых и новых традиций. Из года в год здесь подарками отмечают семьи, чьи дети впервые пойдут в школу. В этом году директор компании "Здоровье" Владимир Новиков вручил родителям портфели полные разной школьной утвари.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании.

Это одна из традиций, основанных Александром Доровским, основателем ООО "Корпорация "Здоровье", которую продолжают и в это сложное время. Несмотря на войну, компания продолжает работать, а ее работники вместе с семьями - жить свою жизнь в родном городе. взрослых важно, чтобы дети запомнили этот праздничный момент, чтобы их воспоминания были наполнены положительными и радостными эмоциями.

Яркие портфели, куча хороших тетрадей и альбомов, карандаши, фломастеры и различные необходимые школьнику вещи – хороший подарок детям и поддержка родителям. Директор компании "Здоровье" Владимир Новиков пожелал семьям воодушевления, терпения и интересных совместных открытий.

Забота о работниках – это лишь одно из направлений социальной ответственности компании. С началом войны большое внимание и средства направляют на помощь нашей армии. Фармкомпания "Здоровье" взяла на себя заботу о раненых защитниках. В 2023 году почти 1 млн грн было направлено на реабилитацию воинов в клинике Rubinko. Благодаря этому 110 военных получили необходимую помощь бесплатно.

"В эти волнующие дни начала нового учебного года поздравляем всех детей и верим, что они вырастут достойными наших воинов. Мы благодарим каждого защитника и защитницу за то, что наши школьники смогут начать обучение в родной независимой стране. Вместе мы построим лучшее будущее для следующих поколений" украинцев", - подчеркнул Александр Доровской.

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