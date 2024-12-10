Фармкомпания "Здоровье" и художественный хаб Zelo заботятся о ментальном здоровье детей Харькова

Более 1000 дней все мы живем в огромном психологическом напряжении. Незаметно для глаза она истощает и причиняет вред физическому и ментальному здоровью. Если вовремя не реагировать на это, не получать помощь, не разгружать психику, то последствия будут неутешительными.

Тяжелым испытанием полномасштабная война стала для детей Харькова. Многие семьи живут в вынужденной разлуке, ежедневно раздаются тревоги, город испытывает тяжелые обстрелы.

Чтобы помочь им отойти от негативных мыслей и высвободить свои эмоции, художники артцентра Zelo при поддержке меценатов проводят бесплатные занятия по разным направлениям. Фармкомпания "Здоровье" изначально присоединилась к этому проекту и стала спонсором занятий лепки из глины.

Опытные фасилитаторы артцентра Zelo находят индивидуальный подход ко всем посетителям. В канун новогодних и Рождественских праздников для детей создают особую атмосферу зимней сказки. Кроме тематических занятий, планируются и праздничные открытые занятия и концерты с участием преподавателей и воспитанников.

Инициатором сотрудничества с художественным хабом стал Александр Доровской, основатель ООО "Корпорация "Здоровье". В довоенные годы компания всегда заботилась о многодетных семьях и незащищенных слоях населения Харьковщины, с большой заботой заботилась о своих ветеранах труда. Война сместила фокус внимания на помощь проблемы ментального здоровья и реабилитации детей

"Детство нельзя вернуть, поэтому мы должны сделать все, чтобы поддержать малышей и подарить им праздничное настроение. Весь наш ежедневный труд направлен на поддержку города и его жителей. Верим, что вместе сможем выстоять и вернуть мир в родной Харьков. Накануне праздников желаю каждому сил, уверенности и веры в защитников. Мы обязательно построим лучшее будущее для следующих поколений украинцев", - отметил Александр Доровской, учредитель ООО "Корпорация "Здоровье".