Фармкомпания "Здоровье" и художественный хаб Zelo помогают детям Харькова

В течение июля-октября состоялось более 70 уроков "Лепки из глины". Это около 460 посещений.

Некоторые из детей не пропускают ни одного урока, кто-то приходит время от времени, по желанию или потребности. Здесь нет обязательности или принуждения, значение имеют лишь желание и заинтересованность малышей.

Преподаватели артцентра имеют большой опыт работы с побывавшими в стрессовых условиях детьми, поэтому к каждому подходят индивидуально. Они помогают страху войны, ужасу взрывов, холоду укрытий заменить новыми положительными впечатлениями.

А еще Артцентр Zelo один из немногих, где занимаются с детками с особыми потребностями. Ведь им нужны не только новые знания, но и новые эмоции, общение со сверстниками. За это время занятия по лепке 23 раза посетили особые детки.

Артцентр объединил художников разного направления, поэтому дети Харькова имеют возможность бесплатно посещать различные виды занятий и выбрать то, что им ближе: рисование, игра на музыкальных инструментах, пение, хореография, песчаная анимация, резьба, рукоделие, декоративно-прикладное, ораторское, цирковое искусство, фотография, робототехника, финансовая грамотность. Сеть филиалов охватывает Харьковскую и Полтавскую области, которые приняли больше детей из оккупированных территорий.

По инициативе Александра Доровского, главы наблюдательного совета, фармкомпания "Здоровье" уже много лет помогает многодетным семьям и незащищенным слоям населения Харьковщины. Поэтому компания сама активно приобщилась и привлекает других к проблеме ментального здоровья и реабилитации детей, а также взрослых.

"Наша задача - сохранить потенциал государства. Ментально здоровое общество построит здоровую страну. Реабилитация детей не менее важна, чем помощь армии. Мы работаем ради Победы и будем и в дальнейшем поддерживать общественно важные инициативы", - отмечает председатель наблюдательного совета компании Александр Доровской.