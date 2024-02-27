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Фармкомпания "Здоровье" совместно с артцентром Zelo продолжают заботиться о ментальном состоянии детей из прифронтовых регионов

Фармкомпания "Здоровье" совместно с артцентром Zelo продолжают заботиться о ментальном состоянии детей из прифронтовых регионов (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

По инициативе Александра Доровского, главы наблюдательного совета, фармацевтическая компания "Здоровье" уже много лет помогает многодетным семьям и незащищенным слоям населения. С начала полномасштабного вторжения компания стала партнером художественного хаба Zelo и финансирует арттерапию для детей Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

При поддержке благотворителей дети бесплатно посещают различные занятия: рисование, игра на музыкальных инструментах, пение, хореография, песчаная анимация, резьба, рукоделие, декоративно-прикладное, ораторское, цирковое искусство, фотография, робототехника, финансовая грамотность.

Фармкомпания "Здоровье" дает детям возможность погрузиться в мир глины, провзаимодействовать с этим удивительным материалом и через искусство освободиться от стресса. Только в прошлом году более 70 занятий "Лепки из глины" посетили 460 участников.

Преподаватели артцентра имеют большой опыт работы с детьми, которые побывали в стрессовых условиях, поэтому подход к каждому индивидуален. Детям нужны не только новые знания, но и новые эмоции, которые помогут вытеснить пережитые события.

Фармкомпания "Здоровье" также присоединилась к организации масштабных детских праздников ко Дню защиты детей, Дню независимости, Новому году. На разных локациях фасилитаторы одновременно занимались с более чем 100 детьми. Каждый мог потанцевать, порисовать, полипить, поиграть. Наряду с детьми ликовали и их родители.

"Нам нужно ментально здоровое общество, которое отстроит здоровую страну. Реабилитация детей не менее важное дело, чем помощь армии. Для воинов важно, чтобы кроме поддержки армии, государство и бизнес позаботились об их семьях, детях. Ради Победы мы будем и дальше поддерживать общественно важные инициативы и защитников", - говорит Александр Доровской, председатель наблюдательного совета фармкомпании "Здоровье".

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