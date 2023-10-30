Фармкомпания "Здоровье" рассказала о программе поддержки ментального здоровья детей

Курс "Лепка из глины" рассчитан на детей от 4 до 15 лет и помогает им улучшить ментальное здоровье.

Председатель наблюдательного совета фармкомпании "Здоровье" Александр Доровской уже более 15 лет инициирует и развивает в Харькове различные программы поддержки многодетных семей, незащищенных слоев населения. С началом войны появилось новое направление - сохранение именно ментального здоровья подрастающего поколения.

В этом направлении компания сотрудничает с Артцентром Zelo. Это объединение художников разного направления, которые занимаются с детьми пением, танцами, актерской игрой, разными прикладными видами искусства.

Также проводятся занятия по йоге, кикбоксингу, компьютерной и финансовой грамотности, студия циркового мастерства.

При финансовой поддержке фармкомпании "Здоровье" проводятся занятия "Лепка из глины". Каждую среду с 14 до 17 часов по адресу г. Харьков, просп. Победы, 65г ждут всех желающих. Для посещения нужно предварительно зарегистрироваться (ссылку на форму и контакты можно найти на сайте Арт-центра Zelo).

Взаимодействие с пластической глиной дает детям возможность "выразить" эмоции через искусство. Сам процесс очень успокаивает, концентрирует их мысли в творчестве. А еще на уроках есть общение со сверстниками и наставником, что тоже разгружает нервную систему.

Фармкомпания "Здоровье" обращает внимание всего общества на проблему ментального здоровья и реабилитации детей, а также взрослых. Ведь кое-кто не в состоянии самостоятельно преодолеть эмоциональные и психологические травмы от российской агрессии.

"Мы остаемся рядом с Украиной и украинцами. Поддерживаем детей, потому что это наше будущее. Каждый день на связи с военными, которым помогаем формировать собственную армию дронов и закрывать насущные потребности в технике и оборудовании. Заботимся о защитниках, нуждающихся в реабилитации. Вместе победим врага и отстроим наше государство", - отмечает председатель наблюдательного совета фармкомпании Александр Доровской.