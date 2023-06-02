RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фармкомпания "Здоровье" организовала праздник для детей Харькова

Фармкомпания "Здоровье" организовала праздник для детей Харькова (фото6 пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Фармкомпания "Здоровье" выступила спонсором массового мероприятия для детей Харькова, приуроченного ко Дню защиты детей. На разных локациях с посетителями работали опытные фасилитаторы и психологи, чтобы через игру и искусство помочь детям и взрослым улучшить психоэмоциональное состояние.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечают в компании фармкомпания "Здоровье" занимается восстановлением психического здоровья и развитием маленьких харьковчан по инициативе Александра Доровского. Так, компания стала партнером Арт-центра Zelo - объединения художников, которые через средства арттерапии помогают детям, а также и взрослым, восстановить ментальное здоровье.

Фармкомпания помогла организовать праздник в Харькове. Дети пели, рисовали, танцевали, лепили из глины и пластилина, учились актерскому мастерству, играли в шахматы, делали украшения. Мероприятие посетило более 800 детей.

Сотрудничество с Арт-центром Zelo стало новым этапом работы фармкомпании "Здоровье" в рамках корпоративно-социальной ответственности в направлении помощи детям. В то же время компания более 15 лет занималась Комаровским детским домом-интернатом в с. Южный для детей с ДЦП, помогает детскому хоспису МДЛ №5, поддерживает Ассоциацию многодетных матерей "АММА" в Харькове.

"Ни один ребенок в цивилизованном мире не должен видеть ужаса войны. Пока наши защитники очищают Украину от захватчиков, в чем мы им всячески помогаем, также будем поддерживать малышей. Нам нужно вернуть им веру и надежду, дать возможность развиваться. Они имеют право на праздник и радость. Поэтому и дальше вместе с нашими партнерами будем работать ради восстановления их ментального здоровья", - отметил Александр Доровский, председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье".

Читайте РБК-Украина в Google News
фармацевтические компаниихарков