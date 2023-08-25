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Фармкомпания "Здоровье" присоединилась к созданию праздника для детей из деоккупированной части Харьковской области

Фармкомпания "Здоровье" присоединилась к созданию праздника для детей из деоккупированной части Харьковской области (фото: пресс-служба компании)
Автор: Илона Свиридова

Фармкомпания "Здоровье" вместе со своим партнером артцентром Zelo провели развлекательно-рекреационное мероприятие для детей и взрослых. Яркое действо подарило посетителям эмоциональную разгрузку и придало заряду бодрости.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие было приурочено ко Дню независимости. На разных локациях посетители могли найти себе занятие по душе: здесь учили рисовать, лепить, плести, играть в шахматы.

Дети открывали свои актерские таланты, вместе пели и танцевали. Ярким впечатлением стали цветные голуби: каждый мог подержать их на руках, покормить или сфотографироваться.

По инициативе Александра Доровского фармкомпания "Здоровье" уже длительное время помогает восстанавливать психо-эмоциональное здоровье детей и взрослых, наиболее пострадавших от войны.

При финансовой поддержке компании фасилитаторы артцентра Zelo еженедельно проводят занятия по арттерапии, а в июне устраивали празднование Дня защиты детей.

Помощь гражданскому населению Харьковщины стала одним из важнейших направлений социальной ответственности компании во время войны. Ведь многие взрослые и дети не в состоянии самостоятельно преодолевать эмоциональные и психологические травмы от российской агрессии.

"Мы много помогаем военным, чтобы скорее наступила наша Победа. Но мы не должны забывать о детях, чье детство проходит в этой ужасной войне. Они - это наше будущее. Поэтому стараемся поддержать их, дать возможность восстановить и укрепить свое ментальное здоровье. По случаю праздника я поздравляю всех украинцев с Днем Независимости. Желаю нам мощи и устойчивости. Вместе мы отстроим нашу страну и подарим светлое будущее следующим поколениям", - отмечает Александр Доровской, председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье".

 

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