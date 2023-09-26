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Фармацевт рассказала, когда нужно принимать витамины для лучшего усвоения

Разные витамины нужно пить в разное время (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Для поддержания иммунитета и общего здоровья время от времени следует сдавать анализы и принимать витамины. Особенно это касается сезона эпидемиологических заболеваний, когда организму требуется усиленная поддержка. Однако при приеме витаминов и добавок нужно правильно это делать, чтобы они действительно принесли вам пользу.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram фармацевта Ольги Мельник рассказывает, когда принимать витамины и добавки для лучшего усвоения.

Как правильно принимать витамины и БАД

К витаминам, которые можно принимать в любое время, в течение дня относятся:

  • селен (обычно во время еды)
  • витамины группы В (обычно во время еды)
  • витамин Е (обычно во время приемов пищи)
  • поливитамины (предпочитайте первую половину дня)

Когда лучше принимать витамины (фото: instagram.com/mrs.olhamiller)

До, во время или после еды следует принимать:

  • витамин А (во время или сразу после)
  • витамин D (утром с завтраком)
  • омега-3 (во время еды)
  • йод (во время или после еды)
  • магний (обычно во время или после еды вечером)
  • кальций (во время или после еды). Избегайте больших доз кальция!
  • фолиевая кислота (утром или днем во время еды)
  • витамин К (во время приема пищи)

Когда лучше принимать витамины (фото: instagram.com/mrs.olhamiller)

Отдельно следует остановиться на приеме железа и цинка, поскольку на их всасывание влияют продукты, которые вы потребляете.

Железо. Препараты двухвалентного железа следует принимать утром, натощак или за 30 минут/1 час до еды. Тогда препарат максимально усвоится. А препараты одновалентного железа (Мальтофер, Феррум Лек, хелатные соли железа) можно принимать во время еды или после.

Коли краще приймати вітаміни (фото: instagram.com/mrs.olhamiller)

Цинк. Его желательно принимать за час до еды или через два часа после этого, ведь многие продукты могут нарушить всасывание цинка. К тому же часто побочным эффектом цинка является боль в животе, поэтому это еще одна причина, почему лучше принимать во время или после еды.

 

Ранее мы рассказывали, чем может быть опасна передозировка витамином D.

Читайте также, какие витамины необходимы для здоровья зубов.

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