Фаріон зробила скандальну заяву про російськомовних бійців ЗСУ (відео)

Колишній народний депутат від ВО "Свобода" Ірина Фаріон заявила, що українські військові, які воюють на Донбасі, але розмовляють на російській мові – це москалі. Про це Фаріон сказала в програмі "Юркевич. Акценти".

Фаріон зазначила, що в Україні немає російськомовних українців. За її словами, всі, хто говорить на території України російською мовою, є москалями.

Ведуча програми сказала, що ті українці, які воюють на нашому боці проти бойовиків на Донбасі, не можуть бути москалями, але Фаріон зазначила, що можуть.

Фаріон різко висловилася про російськомовних бійців ЗСУ (відео: YouTube/Iryna Farion)

"Чи можу я їх запросто назвати москалями. А чому ви говорите російською? Ви живете на якій землі, на українській? Ви який хліб їсте? Тарас Шевченко вас як називав? Людей, які служили в московській армії він називав москалями. Тарас Шевченко називав, а мені не можна?", - заявила екс-депутат.

Крім того, вона назвала всіх російськомовних громадян України "мудаками". І сказала, що розмовляти українською - це означає спілкуватися мовою ворога. За її словами, рідна мова - це кордон. Вона також назвала ледачими тих жителів України, які так і не змогли вивчити свою рідну мову.

Фаріон вважає, що чим агресивніше суспільство буде "наїжджати" на російськомовне населення, тим швидше вони або виїдуть з країни, або вивчать українську мову.