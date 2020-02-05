Фанати запідозрили найстрашніше: що відомо про стан Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк у важкому стані (Колаж РБК-Україна)

Мовчання родичів Заворотнюк викликає сильну підозру у фанатів

Анастасія Заворотнюк проходила лікування в одній з Московських приватних клінік після видалення пухлини. Як повідомляли російські ЗМІ, під час реабілітації її возили на різні процедури, а також на групове відвідування басейну.

Проте в січні актриса раптово зникла з клініки. Про це розповів персонал реабілітаційного центру. Куди перевезли актрису досі невідомо. Рідні Заворотнюк зберігають мовчання і на запитання преси не відповідають. Крім того, вони перестали публікувати інформацію про артистку на сторінках в соціальних мережах. Останній запис, який з'явився в акаунті Заворотнюк, а також в акаунті її групи підтримки в Instagram, був датований 31 грудня.

Фанати вже не жарт занепокоїлися, через те, що близькі актриси, які відразу писали спростування з приводу чуток, перестали реагувати на всі публікації, які з'являються в інтернеті. Шанувальники актриси впевнені, що сталося щось серйозне, якщо рідні Заворотнюк абсолютно не реагують на скандали в пресі.

Також насторожує інформація про стан Анастасії Заворотнюк, якою поділився продюсер Сергій Сосєдов. Він повідомив, що за його даними, актриса у важкому стані, але надія ще є. На цю інформацію рідні артистки також не відреагували.

Крім того, зберігає повне мовчання і старша дочка Заворотнюк Анна. Раніше дівчина публікувала свої фотографії в соціальних мережах, але за останні два місяці від неї немає ніяких звісток.

Фанати актриси бояться припустити, що сталося саме погане і Заворотнюк знаходиться при смерті.