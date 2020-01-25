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Життя висіло на волосині: Заворотнюк розповіла шокуючі подробиці операції

STYLERПерсони    25.01.2020 - 09:04
Життя висіло на волосині: Заворотнюк розповіла шокуючі подробиці операції
Анастасія Заворотнюк (Фото: u-f.ru)

Заворотнюк поділилася незвичайною розповіддю

Анастасія Заворотнюк, яка проходила реабілітацію і лікування в одній з Московських клінік, розповіла в програмі "Битва екстрасенсів" ситуацію про яку їй досі страшно згадувати.

Відзначається, що був момент, коли життя актриси перебувала на волосині, і її встигли врятувати в самий останній момент. Історія була розказана до того, як у Заворотнюк виявили рак.

Життя висіло на волосині: Заворотнюк розповіла шокуючі подробиці операціїАнастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Ще з дитинства артистка була схильна до різного роду захворювань: особливо часто у зірки запалювалися гланди. Якось Заворотнюк підхопила настільки сильне запалення гланд, що її ледве встигли довезти до лікарні.

Після чого в операційній хірург без жодного знеболюючого просто полоснув майбутню артистку по горлу. "Просто полоснув по горлу і перевернув в раковину ... на волосинці, вважайте, життя висіло", - розповіла Заворотнюк.

За підсумком все склалося благополучно і артистку вдалося врятувати. А ось що сьогодні - невідомо. Повідомляється, що Заворотнюк зникла з лікарні і тепер ніхто не знає про її місцезнаходження.

Раніше ми також повідомляли про те, що Анастасію Заворотнюк змушені були перевезти в іншу клініку, так як в реабілітаційному центрі медики визнали, що безсилі.

У артистки розвинувся параліч частини тіла. У новій приватній клініці їй призначили процедури і не відпустили додому на день народження дочки, так як її стан був оцінений, як нестабільний

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