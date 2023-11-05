Факты о питании во время хронического стресса: вот что нужно делать, если у вас нарушился режим

По словам эксперта, людям в любом состоянии необходимо регулярно есть. И не раз-два в день и то, что попалось под руки, а полноценно. И это может стать задачей со звездочкой: бессонница, тревога, истощение, хронические переживания за все - не до пищи.

1. Аппетит меняется от бессонницы/стресса/истощения/депрессии. Его может не быть совсем или он может быть очень сильным.

Что делать? Есть. Вы просыпаетесь, не ожидаете, что должен появиться аппетит. Да, должны поесть, потому что нужно. Даже если невкусно. Но тот, кто пропускает регулярные приемы пищи, тот потом включает режим "пчелки" и живет на кофе со сладким (на это аппетит всегда есть). Или переедает под вечер до состояния "пищевой комы", что уже дышать невозможно.

2. В состоянии хронической тревоги хочется еды для радости (то есть, вкусностей).

Что делать? Есть. Звучит, как пищевой разврат, или как слова повернутого диетолога - но, если мы не едим, то потом будем компенсаторно переедать (то, что вы называете "срывами"). Поэтому сначала едим прием пищи, а десерт - на десерт, а не вместо основного приема.

3. В состоянии истощения, переутомления сложно с силой воли (то есть, заставить себя покормить по-людски - это может быть усилие над собой).

Что делать? Есть. Заметить, что начался хаос и делать осознанный выбор наоборот. Без ожиданий, что будет легко и просто. Иначе легко будете скатываться в питание бутербродами, полуфабрикатами, фруктами, йогуртами, перекусами. Проблема в том, что метаболические болезни не болят. И мы пренебрегаем.

4. Переживания хочется заесть

Что делать? Есть, но по-особенному. Сначала накормите себя: регулярно, стандартной едой, до сытости, добавьте вкусности на десерт. И напишите список "ресурсных действий" - простые, очень доступные вещи, которые дают вам возможность почувствовать себя хоть немного лучше: побыть в тишине, вышивать (дела с мелкой моторикой снижают тревогу), мыть посуду, ходить, смотреть ютуб, обниматься - и далее осознанно выбрать другое. Что-то забирая (еду) - давайте себе другую опору.