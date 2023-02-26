RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Специалист по правам ребенка рассказала свою историю музею "Голоса мирных"

Специалист по правам ребенка рассказала свою историю музею "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Для семьи Дарьи Касьяновой война началась дважды. В 2014 году семья уехала из Донецка, в 2022 году российские снаряды нарушили их мирную жизнь в Ирпене.

Программный директор международной благотворительной организации "СОС Детские городки Украина" рассказала музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, как спасала своих детей и как помогает пережить войну приемным семьям.

Младшей дочери Дарьи в начале Великой войны было два года. Старшей - 19, для нее война была уже второй. 5 марта Дарья с мужем, дочками, мамой и котом уехали из города. Впоследствии узнали, что в их дом попал снаряд. Когда Дарья добралась до запада страны, начала большую работу по помощи.

"Пока я была в Ирпене, я готовила с коллегами план развития нашей деятельности на территории всей Украины. Ежедневно планировали работу по эвакуации и интернатным учреждениям, приемным семьям, детским домам семейного типа, семьям с детьми с инвалидностью", - рассказывает Дарья.

В конце апреля ее муж поехал в Ирпень на разведку: дома все было в обломках, все окна были разбиты. В июне вся семья вернулась. За прошедшее время Дарья с коллегами развернула работу на западе Украины: создали центры поддержки семьи и детей, размещали, оказывали помощь, в том числе с выездом за границу.

"У меня нет ощущения, что завтра все закончится. Даже после того, как мы победим, это еще надолго. Война остается надолго в голове, в нашей душе. Травмы войны излечимы, но они лечатся десятилетиями. Все, что я могу сейчас сделать, - поддерживать тех людей, которые рядом со мной", - говорит Дарья.

История Дарьи вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это масштабный архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине