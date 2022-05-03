Євробачення 2022: Україну весь світ підтримує жовто-блакитними стрічками

Український колектив KALUSH Orchestra вже прибув до Турина, де пройде Міжнародний конкурс Євробачення 2022. Вже пройшла перша репетиція і знайомство з учасниками з інших країн.

Як прийняли українців в Турині та чим показують свою підтримку нашій країні, розповів лідер KALUSH Олег Псюк і глава делегації Оксана Скибинська в ефірі телемарафону.

"Стефанію" називають пророчою піснею

Як зазначає Олег Псюк, пісню, з якою Kalush Orchestra поїхали на Євробачення, вже почали називати пророчою.

"Пісня присвячена моїй мамі. Багато людей сьогодні сумують за матерями або сприймають як "Україна – моя мама", тому ця пісня зараз стала їм близькою, прямо в серцях багатьох українців. Багато хто говорить, що ця пісня як би пророча і дуже актуальна, через рядки" ламаними дорогами прийду я завжди до тебе" ... зрозуміло, чому вона так популярна зараз в Україні. Сподіваюся, що вона стане популярною й у європейців", - поділився Псюк.

Він додав, що зараз дає по 10-15 інтерв'ю в день, в тому числі й великим світовим ЗМІ. Він розповідає не тільки про Євробачення, а й про ситуацію в країні, закликає активно допомагати Україні.

А з приводу виступу на Євробаченні лідер Kalush каже так:"у нас дуже важлива мета – зробити українську музику популярною не тільки в Україні, а й у всьому світі".

Перша репетиція в Турині

Перша репетиція в українського гурту відбулася 30 Квітня, а завтра (4 травня) очікується друга – на сцені в Арені. Українська делегація приїхала однією з найперших в Турин, оскільки виступ KALUSH Orchestra – на початку першого півфіналу. Зараз приїхали вже всі делегації.

Україну підтримують всі навколо

Як повідомила Оксана Скибінська, учасники на Євробаченні підтримують Україну жовто-блакитними стрічками на одязі.

"Багато хто підходить, спілкується, висловлює свою підтримку Україні, люди зав'язують жовто-блакитні стрічки на підтримку України", - розповіла Скибінська.

А Олег Псюк додав, що перед поїздкою в Турин, група провела промотур. В Іспанії люди вже вивчили перші рядки пісні.

"Люди вже добре вивчили перший рядок приспіву, де слова інтернаціональні:" Стефані, мамо, мамо Стефанія" і цю частину співали навіть часом голосніше за нас", - розповів лідер KALUSH.

Перший півфінал Євробачення 2022 відбудеться в Турині вже 10 травня. KALUSH Orchestra з піснею "Стефанія" виступлять під номером 6. Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі UA: Культура та на платформах "Суспільне мовлення".