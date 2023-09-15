Евросоюз изменит правила въезда для украинцев: кому нужно разрешение и как получить

Для украинцев изменятся правила въезда в страны Европейского Союза. С 2024 года для въезда в ЕС нужно будет получить специальное разрешение на поездки (ETIAS).

Кому он нужен и как его получить - читайте ниже в материале.

Что означает это разрешение

Разрешение на путешествие ETIAS - это совершенно новое требование по въезду, введенное Европейским Союзом. Он касается безвизовых путешественников, въезжающих в любую из 30 стран Евросоюза.

Кому нужно разрешение

Разрешение понадобится гражданам 60 безвизовых стран, среди которых - Украина.

На фото - страны, которым нужно разрешение на поездку в ЕС (Скриншот)

Как получить разрешение

Туристам необходимо будет подать заявки на портал Европейской системы информации и авторизации для путешествий. Для этого необходимо иметь паспорт, действительный более 3 месяцев, указать адрес электронной почты, заполнить онлайн-форму и оплатить сбор в размере 7 евро.

Сколько будет действовать разрешение

Разрешение на путешествие ETIAS дает право находиться в любой из 30 европейских стран в течение 90 дней. В общем, разрешение на путешествие будет действовать в течение трех лет (или до истечения срока действия паспорта, который вы использовали в заявке).

Для получения разрешения на поездку ETIAS вам не нужно будет идти в консульство, а ваши биометрические данные не будут собираться. Подать заявку можно будет онлайн.