"Европейцы плохо понимают, что происходит в Украине". Режиссер Дарья Дрюченко сняла фильм о жизни харьковчан в метро

О чем ваш фильм?

Документальная лента "Что дальше?" - это австрийско-украинский проект, рассказывающий историю харьковчан, вынужденных почти 3 месяца жить на платформе метрополитена, потому что российские войска методично уничтожают город обстрелами.

Это история молодого студента Сергея - единственного врача на платформе, обслуживающего полторы тысячи человек. Преподавательницы центра Монтессори Оли, которая ежедневно занимается с детьми, чтобы уберечь их психику от ужасов, которые творятся вокруг.

А еще - беременной Татьяны и ее мужа Олега, которые, несмотря на войну, счастливы, потому что ожидают ребенка. Этот фильм - обо всех украинцах, которые спрашивают себя, что будет после войны, что будет дальше?

Дарье, в начале войны вы и сами были беременны, да?

Это верно. Когда началась война, я была на 9 месяце беременности и сама испытала чувство страха и ответственности за жизнь будущего ребенка. Поэтому в первый день войны, 24 февраля, уехала из Украины.

Из-за стресса - ведь у меня не было никакого представления, где я буду жить - чуть не родила в пути. Ехала в Германию или Швейцарию: к друзьям и партнерам. Впрочем, остановилась на одну ночь в Австрии, где вскоре родился мой сын Илай.

Дарья Дрюченко (фото из личного архива)

Как возникла идея снять кино о войне в Украине?

Даже находясь за границей, я была полностью погружена в информационный водоворот страшных событий, которые происходили в Украине. Через две недели после родов меня разрывало в клочья от желания чем-то помочь своей стране.

Общаясь с европейцами, видела - они плохо понимают, что происходит в Украине. Какое зло делает Россия с мирным населением. Как уничтожает жизнь людей и целые города. Именно тогда поняла, что моя миссия - рассказать им правду. Показать, какие ужасы происходят совсем рядом.

Я встретилась с совладельцем венской продакшн-компании Sabotage Films Гернотом Шафлером, и он поверил в этот проект. Гернот сразу сказал, что хочет помочь Украине и сделает все возможное, съемочная группа уже была в Харькове.

В начале работы вы планировали быть ко-продюсером проекта, почему решили стать еще и режиссером?

Так сложились обстоятельства. Дело в том, что над фильмом "Что дальше?" вызвались работать два молодых украинских режиссера. А буквально на второй или третий день съемок, они мне позвонили по телефону и сказали, что идут работать военкорами на фронт.

Для меня это был шок. Но я не привыкла сдаваться, поэтому решила режиссировать фильм онлайн. Оператор-постановщик Руслан Богдан каждый вечер присылал мне в Вену отснятый материал. Я его пересматривала и посылала в Харьков правки и пожелания.

Были ли еще моменты, когда съемки были на грани срыва?

Да. Съемки проекта проходили в апреле 2022 года. В то время Харьков мощно обстреливали россияне. Творческая команда жила в отеле, а когда город особенно упорно обстреливали - ночевала в метро.

Однажды мне позвонил Руслан Богдан и сказал, что не может сейчас говорить, потому что в соседний с гостиницей дом попал снаряд. В этот момент я была готова приостановить съемку. Даже готова была отказаться от своей идеи.

Но команда убедила меня, что фильм нужно снимать. Руслан взял на себя ответственность за съемочный процесс и сохранность людей. Уверил меня, что все будет хорошо.

Дарья Дрюченко (фото из личного архива)

Как сложились судьбы героев после завершения съемок?

Преподавательница центра Монтессори Ольга уехала в Германию (эти кадры есть у нас в кино) и в Харьков больше не возвращалась. Только благодаря тому, что кинофестиваль "Молодость" сделал официальное приглашение для Ольги, она впервые за полтора года вернулась в Украину. Чувствую свою причастность к тому, что она увидела свою семью. Встретилась со своим мужем и мамой.

Наш молодой врач, которому к моменту съемок исполнился 21 год, побывал в Кембридже. Там он прошел курс обучения и вернулся в Украину. И хотя Сергей мечтал стать кардиохирургом, стал… акушером-гинекологом. Сейчас он принимает роды и первым встречает новых украинцев. За свою работу на платформе метрополитена он получил медаль президента Украины.

По поводу Олега и Татьяны - они продолжают жить под Харьковом вместе с маленькой дочкой. Пока у них все хорошо. К сожалению, приехать на премьеру в столицу они не смогли.

Кстати, вне фильма осталось несколько сюжетных линий - например, невероятно крутая история двух волонтеров. Эти истории тянут на отдельный фильм. Возможно, так и произойдет.

А какая участь ожидает фильм "Что дальше?"

Мы очень рады тому, что первый показ фильма "Что дальше?" состоялся именно в Украине, на кинофестивале "Молодость". Мы не заявляли это как мировую премьеру, потому что уже отправили фильм на несколько крупных фестивалей - Sundance, Berlinale.

Ждем ответа организаторов. Надеемся, что другие фестивали тоже примут нас в конкурсную программу, или на специальные показы. Также состоится показ картины в Вене: хочется, чтобы европейцы увидели это кино и поняли, насколько украинцы не были готовы к войне и как мы все объединились. И продолжаем планировать наше будущее.

Увидит ли фильм широкий украинский зритель?

В декабре-январе планируем прокат картины в Украине. Точную дату сказать не могу, потому что мы еще не встречались с дистрибьюторами. Но украинский зритель точно увидит эту страшную и в то же время светлую историю.

Будут ли новые проекты от Дарьи Дрюченко?

Да. Есть такие планы. Пока я с маленьким сыном живу в Вене, где сотрудничаю с австрийскими компаниями. Надеюсь, что скоро мы начнем снимать еще одно австрийско-украинское кино. Это будет историческая картина об австрийской монархии на территории западной Украины.

Еще один проект будет создан при поддержке австрийской организации "Домівка" и расскажет об украинских женщинах, которые интегрировались в австрийское общество и продвигают свою культуру. Для второго фильма мы ищем финансирование. Если тема вам близка – обращайтесь.