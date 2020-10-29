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Європейців "косить" штам коронавірусу не з Китаю: що відомо

Четвер 29 жовтня 2020 22:22
Європейців "косить" штам коронавірусу не з Китаю: що відомо
Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Коронавірус в Європі не схожий на китайський

Коронавірус в Європі відрізняється від того, який вперше виявили в китайському Ухані в кінці 2019-го року. Мова йде про інший штам, який "косить" європейців.

Так вважають вчені зі Швейцарії та Іспанії. Їм вдалося з'ясувати, що близько 80% заражень у Великобританії сталися через новий штам COVID-19. Про це дослідники написали у своєму звіті.

"Значна частина особливостей цього штаму спостерігається по всій Європі", - стверджують дослідники.

Новий штам коронавірусу отримав назву 20А.EU1. Він має шість ключових відмінностей від структури SARS-CoV-2.

Попередньо встановлено, що мутація почала поширюватися з іспанських сільськогосподарських районів. Новий штам викликав 60% нових заражень в Ірландії і на 40% у Швейцарії і Франції.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про новий вид коронавіруса, який поширюється по Європі.

Тим часом в Україні станом на 29 жовтня 7 342 нових випадків коронавірусу. Найбільше в Києві (+577), Харківській (+575), Хмельницькій (+478), Одеській (+416) і Львівській (+404) областях.

Раніше ми писали, що у Чернівцях жахлива ситуація в одній з лікарень, де лікують пацієнтів з коронавірусом. Так, на відео потрапив момент, як чоловіка тягнуть в реанімацію на простирадлах жінки-медики.

А от Кабмін прийняв несподіване рішення перенаправити частину коштів з "коронавірусного фонду" на зйомку серіалів.

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