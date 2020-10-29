Гроші з "коронавірусного фонду" підуть на серіали: Кабмін дав добро

Фонд для боротьби з коронавірусом частково використовують для зйомок серіалів (колаж: РБК-Україна)

Коронавірусний фонд частково покриє державну підтримку зйомок серіалів

У Кабінеті міністрів України 28 жовтня схвалили зміни в постанові про так званий "коронавірусний фонд". Вони торкнулися пункту 9 цієї постанови.

Зокрема, нова постанова про внесення змін про використання коштів на боротьбу з коронавірусом, стосується виробництва серіалів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Йдеться про те, що бюджетні кошти з фонду для боротьби з COVID-19 підуть на підтримку телевізійних серіалів патріотичного спрямування.

"Це дасть можливість ефективніше використовувати 100 млн грн, виділених в рамках 1 млрд грн інституційної підтримки сфери культури, на створення суспільно значущого аудіовізуального контенту і підтримку кіногалузі в умовах коронакризи. Тобто мова не йде про нові або додаткові кошти", - уточнили у відомстві.

При цьому кошти мають бути використані до кінця поточного року. Після того як Кабмін ухвалив таке рішення у Мінкульті вирішили найближчим часом оголосити про початок конкурсного відбору проектів.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні було виявлено 7 342 нових випадків коронавірусу (на 29 жовтня). Найбільше в Києві, Харківській, Хмельницькій, Одеській та Львівській областях.

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