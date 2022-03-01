RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Європарламенті Зеленському аплодували стоячи зі сльозами на очах (відео)

Автор: Людмила Жукова

Президент Володимир Зеленський 1 березня виступив з промовою в Європарламенті. Він назвав Володимира Путіна вбивцею українських дітей. Коли глава держави закінчив - йому аплодували стоячи.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Депутати Європарламенту висловили свою повагу Зеленському і аплодували хвилину стоячи - на початку і в кінці промови.

"Вчора 16 дітей загинули. І знову президент Путін скаже, що це якась там операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти, на яких військових заводах працюють, на яких танках вони їздять... 16 дітей ти вбив!"- емоційно заявив Зеленський.

Президент нагадав, що вранці 1 березня дві крилаті ракети потрапили в найбільшу площу України, Європи - площу Свободи в Харкові. Там загинуло 10 українців сьогодні.

Зеленський закликав підтримати наш народ у боротьбі за виживання, він попросив Європу підтримати надання Україні членства в ЄС.

"Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що ми такі ж, як ви... Доведіть, що ви з нами. Доведіть, що ви європейці. Тоді життя переможе смерть, а світло переможе темряву. Слава Україні!"- закінчив президент.

Нагадаємо, що Європарламент розпочав спеціальну процедуру вступу України до ЄС.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України