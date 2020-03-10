Європа перетвориться в пустелю: синоптики дали страхітливий прогноз

Європа останнім часом страждає від збільшення екстремальних погодних і кліматичних явищ. Крім того, всьому континенту загрожує зневоднення через що в занепаді може виявитися сільське господарство.

Експерти зазначили, що такі зміни також торкнуться і Україну. До 2100 року вартість сільськогосподарських угідь в деяких регіонах на півдні Європи знизиться більш ніж на 80%.

Це може призвести до занедбаності сільськогосподарських земель. Експерти вважають, що найбільше від таких змін постраждають регіони Середземномор'я і південно-східної Європи. Про це повідомляє Euronews.

Посуха настане через підвищення температури повітря і значного зменшення кількості опадів на території Європи. Крім того, люди будуть страждати через дефіцит води.

При цьому, за даними Європейського агентства з навколишнього середовища, в Центральній і Східній Європі сильні дощі можуть збільшитися на 35%, що призведе до повені сільськогосподарських земель.

Експерти також зазначають, що підвищення температури повітря за останні 40 років дозволило посівам розширитися на північ. Тому є припущення, що зрушення буде продовжуватися, і врожайність піде на зростання.

Нагадаємо, що екологи заявили про те, що Україна залишиться без річок через погіршення стану прісноводних ресурсів. При цьому в деяких областях України відсоток орних земель становить більше 80%.

Раніше повідомлялося про те, що через глобальне потепління на Землі руйнуються піщані пляжі. За даними експертів, велика частина піщаних пляжів Землі вже руйнуються через зміни клімату, і ситуація може лише стати гірше.