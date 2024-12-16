Эвакуированным после 9 декабря с прифронтовых территорий в Днепр Фонд Ахметова передал помощь

Для людей, которые из-за военных действий были вынуждены эвакуироваться после 9 декабря 2024 года, и которые сейчас находятся в Днепре, Фонд Рината Ахметова передал наборы с продуктами первой необходимости. Выдачи осуществляются в транзитном центре для эвакуированных с прифронтовых территорий, работающем в городе.