Цю молитву потрібно прочитати всім в свято Воздвиження для зцілення від хвороб

Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього - одне з дванадесятих церковних свят. Єрусалимський патріарх Макарій спорудив хрест, на якому розіп'яли Ісуса, щоб всі могли побачити святиню і доторкнутися в ній. А потім був побудований храм Гробу Господнього. День освячення цього храму в 326 році та дав дату свята.

На Воздвиження в церквах здійснюють всенічне бдіння і Літургію. Священники виносять хрест або його частки, а парафіяни цілу святиню. Свої будинки окроплюють освяченою водою, щоб уберегти від лихого ока і нечистої сили. Ще роблять Хрести з гілочок горобини та читають молитви про зцілення від усіх хвороб. Вважається, що той, хто прочитає на Воздвиження молитву, Тому Господь простить 7 смертних гріхів.

Молитва 1

Спаси, Господи, люди Твоя і благослови надбання твоє, перемоги православним християнином на опротівния даруючи та твоє зберігаючи хрестом твоїм проживання. Величаємо тебе, живодавчий Христе, і шануємо хрест Твій святий, імже нас врятував єси від роботи вражия. Животворчий Хрест твоєї доброти, Егоже дарував єси нам негідним Господи, тобі приносимо в молитву, спаси люди і град Твій молиться, Богородицею, єдине Чоловіколюбче.

Молитва 2

Про Пречесний і Животворящім Хресті Господній! Древле убо був єси страти ганебні знаряддя, нині ж знамення порятунку нашого повсякчас шановане і прославляється! Како достойне возмогу аз, негідний, оспівати тебе і како дерзну схилити коліна серця мого перед Викупителем моїм, сповідаючи гріхи свої! Але невимовне милосердя і людяність Распеншегося на тобі смиренне Відвагу подає мі, та одкрию уста моя воеже Тя славити; сього заради волаю Ти: радуйся, Хресті, Церкві Христові краса і підстава, всієї вселеннія – твердження, християн усіх – сподівання, царів – держава, вірних – притулок, Ангелів слава та оспівування, демонів – страх, губительство й отгнание, нечестивих і невірних – сором, праведних – насолоду, обтяжених – ослаба, захоплюваних – притулок, що заблукали, – наставниче, одержимих страстьми – каяття, жебраків – збагачення, плаваючих – керманич, слабких – сила, у бранех – перемога і подолання, сірих – вірне покровение, вдів – заступниче, дів – цнотливості охорона, ненадеянных – надія, недужих – лікар і мертвих воскресіння! Ти, прообразованний чудотворящим жезлом Мойсея, життєдайне джерело, напаяющий спраги духовния життя і тішить наші скорботи; ти – одр, на ньому царствено спочив триденно воскреслий переможець пекла. Заради цього і ранок, і вечір, і полудень прославляю Тебе, треблаженное Древо, і молю волею Распеншегося на Тобі, хай Він просвітить і зміцнить Тобою розум мій, та відкриє в серці моєму джерело любве досконаліші та вся діяння моя і путие мої Тобою осяє, так вийму величаю Пригвожденнаго на Тобі гріх моїх заради Господа Спасителя мого. Амінь.