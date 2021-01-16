У цій країні ввели найжорстокіші карантинні заходи в світі: не можна виходити навіть за їжею

Ліван ввів суворі обмеження в світі за час пандемії коронавіруса. В країні встановили цілодобову комендантську годину, який буде діяти 11 днів. Уряд пішов на такі заходи, щоб врятувати систему охорони здоров'я, яка не справляється з навантаженням. Зараз в країні лікарні переповнені пацієнтами з COVID-19.

Як повідомляє Independent, З 5 ранку 14 січня за місцевим часом ліванці взагалі не зможуть виходити на вулиці, навіть за продуктами. Всі покупки будуть здійснюватися через служби доставки. Ходити на роботу продовжать тільки співробітники екстрених служб і водії.

За словами видання, ці заходи є одними з найбільш жорстких, про які коли-небудь заявляли у світі.

Влада зобов'язала жителів запитувати дозвіл, щоб покинути будинок на годину у "надзвичайних ситуаціях", включаючи відвідування пекарні, фармацевта, лікарні або аеропорту. Всі супермаркети, магазини і ресторани закриті, за винятком доставки.

Спалах заражень пов'язують з напливом туристів, які приїхали в країну на свята після ослаблення карантину. За даними ЗМІ, близько 80 тисяч осіб відвідали Ліван в грудні, щоб відсвяткувати Різдво і Новий рік.

Як ми раніше писали, вища рада з безпеки Лівану прийняв рішення про введення режиму надзвичайної ситуації по всій країні. У Лівані виявили спалах коронавіруса.