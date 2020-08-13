Цей заговор на свято Маковія допоможе привернути гроші

Заговор на свято Маковія (ілюстративне фото: freepik.com)

На Маковія вірили, що можна привернути достаток, зробити оберіг та здійснити мрію

Маковія або Медовий Спас в Україні у 2020 році православні віруючі відзначатимуть за традицією 14 серпня. Велике релігійне свято знаменує початок Успенського посту і відомий збором меду, яким здавна приписували певні надприродні властивості.

А ще наші пращури вірили, що на Маковія багаторазово збільшується сила молитви та заговору, і можна просити вищі сили про різні блага, здоров'я, привертати достаток у дім, робити обереги й загадувати бажання. Як це зробити і які слова треба проказати - в матеріалі Styler.

Заговор на гроші

Щоб залучити фінансові потоки і поповнити свій бюджет, необхідно на Медовий Спас проказати такі слова та здійснити такі дії:

Приготуйте мед 3 різних видів, кору з березового дерева і святу воду (до речі, звичайну воду святити можна в цей самий свято). Опівдні лівою рукою тримайте кору, а правою обмажте підготовленим медом. Потім треба лобом доторкнутися до кори та показати:

Прийди до мене щастя, піди горе. Радість - прийди в гості, а я вижену нещастя. Хочу собі таке життя солодке, як мед травневий. Тепер у мене буде потрійна радість, я її заслужила/заслужив.

Зазначимо, що цей заговор потрібно прочитати 3 рази, потім вмитися святою водою й помити в ній кору.

Слід також додати, що важливо під час такого ритуалу вірити у свій заговор самому і читати його від душі - можна не саме такий текст, а навіть додати щось від себе.

Які обереги можна зробити на Маковія

У давні часи православні святили в храмах "макові букети", до складу яких входив чебрець, м'ята, волошки, нагідки. Також іноді додавали головку соняшника чи маківку. За прикметами, найсильніший букет має складатися з 17 рослин. Тоді він стане справжнім оберегом у вашій хаті.

Виконання бажання на Маковія

Побутувало повір'я, що можна здійснити свою мрію, якщо з'їсти освячене яблуко і задумати при цьому бажання. Тут дуже важливо чітко подумки промовити загадане і представити цей омріяний образ.

Раніше ми розповідали, що суворо заборонено робити на Маковея або Медовий Спас у 2020 році.