Цей всіма улюблений гарячий напій провокує рак: вчені зробили заяву

Іранські вчені повідомили, що вживання гарячого чаю може приводити до онкологічних захворювань, а саме раку кишечника. Експерти впевнені, що "чаємани" наражають себе на серйозну небезпеку, вживаючи саме гарячий напій.

Так, цей напій температурою 70 градусів збільшує ймовірність виникнення раку стравоходу в 8 разів. Оптимальна температура — 56-60 градусів.

Крім того, не варто пити чай відразу після заварювання. Якщо зробити це протягом 2 хвилин, то ризик розвитку онкології буде в п'ять разів вище, ніж через чотири хвилини.

Крім цього нашкодити здоров'ю може і неправильно заварений чай.

"Краще зливати першу заварку чаю, відкривати кришку при приготуванні чаю, щоб не накопичувався водяний пар. Таким чином, пестициди будуть випаровуватися разом з пором, — цитує авторів дослідження портал MedikForum.

Не варто також пити гарячий чай на порожній шлунок. Справа в тому, що в цьому випадку він буде пригнічувати виділення шлункового соку, що призведе до зниження кислотності останнього. Це, в свою чергу, негативно діє на травлення, сприяє головних болів, прискорене серцебиття.

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