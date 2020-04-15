ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Цей вітамін життєво необхідний для захисту від коронавіруса

STYLERКоронавірус    15.04.2020 - 06:51
Цей вітамін життєво необхідний для захисту від коронавіруса
Вчені назвали важливий вітамін для профілактики коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

Вітамін D допомагає при профілактиці від коронавіруса

Коронавірус у світі інфікував близько двох мільйонів чоловік. Вчені з Ірландії провели дослідження і повідомили, що вітамін D допомагає при профілактиці інфекції Сovid-19. Також цей вітамін зміцнює імунітет і противостоїть респіраторних захворювань, особливо у літніх людей.

"Є докази, що підтверджують роль вітаміну D у профілактиці інфекцій грудної клітини, особливо у літніх людей. Як показала одна з робіт, вітамін D зміг знизити ризик розвитку інфекцій наполовину у людей, які приймали добавки з вітаміном, - повідомив професор Роуз Енн Кенні.

Робота медиків продемонструвала, що у людей з дефіцитом вітаміну D фіксується істотно більш слабка імунна відповідь на інфекцію. При недоліку сонця в регіоні фахівці рекомендують регулярно їсти їжу, що містить вітамін D. Це яйця, печінка, жирна риба (лосось або скумбрія), злаки і молочні продукти.

До речі, в групу ризику по дефіциту вітаміну D потрапляють які страждають від ожиріння, люди з низькою фізичною активністю, пацієнти з астмою або хронічним захворюванням легенів.

Як ми раніше писали, чи врятує БЦЖ українців від коронавіруса? Інфекціоніст дала відповідь.

Дієтологи назвали найкориснішу їжу під час пандемії коронавіруса
Новини України витаминыКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся