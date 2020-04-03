Чи врятує БЦЖ українців від коронавіруса? Інфекціоніст дала відповідь

Чи захистить щеплення БЦЖ від коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

Інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, чи врятує БЦЖ від коронавіруса

Коронавірус в Україні інфікував 897 осіб, 22 з них померли від ускладнень інфекції, 19 людей одужали. Останнім часом у ЗМІ стало з'являтися все більше тверджень, що ті країни, в яких людям робили щеплення БЦЖ і воно була обов'язковим, найменше страждають від COVID-19. Повідомляв про це і лікар Комаровський, який приводив у приклад Італію, в якій вакцинація від туберкульозу не є обов'язковою.

Заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська розвіяла цей міф у програмі "Право на владу". За словами медика, це лише теорії і гіпотези., які будуть вивчатися, але поки що так говорити не можна.

Інфекціоніст повідомила, що COVID-19 ще буде вивчатися і ми ще дізнаємося про цей вірус багато нового.

"Мені б не дуже хотілося обговорювати всякі домисли", - сказала Голубовська.

Також заслужений лікар України зазначила, що нашу країну чекає ще багато сюрпризів, пов'язаних з коронавірусом.

"Чітких наукових даних щодо нового коронавіруса немає. Існують лише гіпотези, які будуть відмирати, виникати, тому що дуже багато невідомого про цей вірус. Він дуже мінливий. Він зламав наші уявлення про класичні інфекційні процеси. Для нас будуть великі сюрпризи. Ми ще будемо спостерігати за наслідками цього захворювання", — сказала в ефірі Голубовська.

Як ми раніше писали, вчені пояснили, чи може передаватися коронавірус через волосся.