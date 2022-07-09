Цей спосіб допоможе вам зберегти огірки свіжими більше тижня

Огірки відносяться до тих овочів, які, на жаль, швидко псуються в домашніх умовах.
Але є один спосіб зберегти цей продукт харчування довше, пише Express.
Огірки, як і салат айсберг, містять в собі 96% води за обсягом. Вони корисні і смачні, але через великий обсяг води можуть виникнути проблеми при спробі їх зберігання протягом тривалого періоду.
Один з експертів розповів, що найгіршим способом зберігання є зберігати нарізані огірки в пластиковому пакеті в холодильнику.
Ще один спосіб зберігати огірки, щоб вони залишалися свіжими і зберігалися довше декількох днів, — в паперових рушниках.
Огірки, куплені в супермаркеті, слід вийняти з пластикової упаковки, вимити і висушити.
Після висихання загорніть їх у паперовий рушник або кухонний рушник і помістіть в пластиковий пакет із застібкою-блискавкою.
Рушник допоможе поглинути зайву зовнішню вологу під час їх зберігання. Чи не запечатуйте пакет, залиште його трохи відкритим.
Огірки вимагають достатньої циркуляції повітря, тому краще помістити їх в ящик для овочів в холодильнику. Відзначимо, що ці овочі люблять прохолоду, а не пронизливий холод.
Тримайте їх окремо від будь-яких інших фруктів і овочів, які виділяють багато етиленового газу. Огірки неймовірно чутливі до цього дозріваючого газу.
Пам'ятайте, що їх не потрібно зберігати поруч з бананами, помідорами і динями.
Як ми раніше писали, цей спосіб допоможе зберегти морква надовше.
Читайте також, як зберігати картоплю вдома без холодильника місяцями.