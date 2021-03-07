Цей простий ранковий ритуал приверне до вас удачу на цілий день

Головним ритуалом, з якого потрібно почати ранок, фахівці називають час підйому. І вставати вони радять якомога раніше. Крім цього існує ще ряд ранкових мастхевних обрядів, які допоможуть вам стати більш успішним, і з користю провести день.

Вставайте якомога раніше

Відповідно до одного з опитувань, 90% успішних керівників (з 20-ти опитуваних) сказали, що прокидаються до 6 ранку по буднях. Звичайно ж раннє пробудження може здатися складним, але, якщо ви навчитеся засипати раніше, то швидко адаптуєтеся до такого графіку.

Почніть день з зарядки

Ранок - ідеальний час для тренування. Так ви зможете отримати заряд енергії, якого вистачить на цілий день. Навіть самі зайняті люди в світі знаходять час, щоб тренуватися вранці.

З'їдайте ситний сніданок

Почніть день з насиченої білком їжі. Відмінно підійдуть яйця - смажені або варені. Це допоможе тримати апетит протягом дня під контролем і дасть вам сили на поточний день.

Займіться коханням або просто поговоріть зі своїм партнером

Увечері ви, швидше за все, будете занадто втомленими після напруженого робочого дня. Ось чому багато успішних у відносинах і не тільки людей зміцнюють зв'язок зі своїм партнером з ранку. Крім того, секс відмінно заряджає енергією на весь день.

Якщо ви не розглядаєте секс як перше, з чого варто почати день, використовуйте розслаблене ранковий час, щоб просто поговорити з партнером.

Насолоджуйтеся тишею

Божевільний графік життя може зводити з розуму. Часто буває важко зробити паузу і відчути гармонію, а ранок є ідеальним часом для цього. Знайдіть хвилинку, збираючись в поспіху на роботу, щоб прислухатися до себе в тиші і спокої. Це можна зробити за чашкою ароматної кави.