Цей овоч зміцнить імунітет і позбавить від проблем з серцем

За словами фахівця, найкорисніший овоч - це редька. У ній багато кальцію, магнію, калію, йоду, фосфору і велика кількість сірки, яка сприяє поліпшенню травлення та очищає організм від шлаків.

Редька дуже смачна, особливо в різних салатах і вона прекрасно зміцнює серце і судини. Надмірне вживання тваринних жирів призводить до холестеринових відкладень на стінках судин і зниження їх еластичності. А ось регулярне включення у свій раціон редьки допоможе позбутися від цієї проблеми повністю.

Ще один плюс редьки в тому, що у неї досить тривалий період зберігання (особливо у чорної), а ще вона багата на амінокислоти та мікроелементи. У період сезонних пандемій вона стає просто незамінною.

Її рекомендують при застудах і кашлях, оскільки у неї є і протимікробні властивості. У їжу можна вживати не тільки коренеплоди, а й молоду зелень – наприклад, додати в суп. Самі коренеплоди можна їсти свіжими, вареними, смаженими та маринованими.