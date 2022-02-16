ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Цей натуральний сік допоможе уповільнити старіння: доступний кожному

Новость на русском →
Середа 16 лютого 2022 09:48
Цей натуральний сік допоможе уповільнити старіння: доступний кожному Фото: який сік уповільнює старіння (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Більшість людей хочуть залишатися красивими і здоровими довгий час. У цьому може допомогти правильне харчування і включення в нього овочів і зелені.

Смузі із зелені і огірків допоможе вам уповільнити старіння, вважає дієтолог Лора Бурак. Про це пише Eat This, Not That.

Смузі із зелені

Експерт з харчування зазначила, що напій можна приготувати в домашніх умовах. У нього входять зелень і овоч - шпинат, кейл і огірки. Змішайте всі інгредієнти в блендері і насолоджуйтеся.

Перераховані вище інгредієнти містять в собі антиоксиданти і вітаміни A і C, що сприяють виробленню колагену. Саме колаген допомагає зберегти здорові шкіру, нігті і волосся.

Хоча Бурак вважає, що соки на основі овочів можуть бути корисними, вона попереджає, що є більш ефективні способи отримати ці поживні речовини, ніж через сік.

"Я завжди рекомендую вибирати свіжі цілі фрукти та овочі, а не соки, тому що ви, по суті, просто п'єте цукор, вичавлений з фруктів", - сказала вона.

Також експерт порадила звернути увагу на капустяний сік, він покращує здоров'я серця.

Відзначимо, що споживання цільних фруктів і овочів завжди є найздоровішим варіантом, тому що з них ви отримуєте більше клітковини.

Але якщо у вас щільний графік або ви намагаєтеся щодня отримувати порції продуктів, вживання соку з капустою, шпинатом або іншої листової зелені може бути дуже корисним.

Як ми раніше писали, експерти розповіли, як позбутися від постійного відчуття втоми.

Читайте РБК-Україна в Google News
старение
LITE
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022