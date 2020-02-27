Цей напій призводить до раку грудей: вчені розкрили правду

Вчені з Університету здоров'я Лома Лінда в Каліфорнії виявили, що споживання молока пов'язано із зростанням ризику розвитку раку грудей у 80% жінок. Результати дослідження опублікували в International Journal of Epidemiology.

Фахівці вивчали особливості харчування 53 тис. американок. На початковому етапі ні в кого з них не було онкології. Жінки відповіли на питання про їх харчування у спеціальних анкетах. Також їх запитували про фізичні активності, шкідливі звички, прийняті препарати, сімейні історії онкозахворювань, передавали дані скринінгу на рак молочної залози і гінекологічних обстежень.

У більш ніж тисячі жінок після восьми років виявили рак. Вчені не знайшли зв'язку з соєвим молоком, йогуртом, сиром. Однак споживання звичайного молока пов'язали з зростанням ризику онкології.

"Споживання всього лише чверті або третини склянки молока в день асоціювалося з підвищенням ризику захворювання на рак молочної залози до 30%", — розповів автор наукової роботи і дослідження.

За словами авторів наукової праці, після оприлюднення результатів жінкам слід замінити молоко рослинним.

Доктор Фрейзер вважає, що зв'язок між споживанням молока і раком молочної залози може бути обумовлений вмістом статевих гормонів у молоці.

За словами доктора, 75% корів, чиє молоко надходить у продаж, зазвичай вагітні. Крім того, споживання молока та інших джерел тваринного білка іноді пов'язується з підвищенням в крові рівня ІФР-1, гормону росту, який, як передбачається, сприяє розвитку деяких видів раку.

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