Цей напій допоможе знизити цукор і "поганий" холестерин

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Nutrition & Food Science, цей сік викликає "значне зниження" рівня цукру в крові.

Річ у тому, що вишня багата пігментами – антоціанами, які мають стимулюючі властивості, що сприяють вивільненню інсуліну, життєво необхідного діабетикам.

Для дослідження було відібрано 19 жінок-діабетиків з високим рівнем цукру в крові.

Випробовуваних просили вживати по 40 грамів вишневого соку щодня протягом шести тижнів.

Перед початком дослідження і через шість тижнів були проведені вимірювання ваги і артеріального тиску, а також взяті зразки крові натщесерце. Також вимірювалися рівень цукру в крові натщесерце, HbA1c (середній рівень цукру в крові за останні два-три місяці) і ліпідний профіль крові.

Після шести тижнів вживання кислого вишневого соку спостерігається значне зниження ваги. У пацієнтів нормалізується артеріальний тиск, рівень цукру і ліпопротеїнів низької щільності.

Чим ще корисний вишневий сік

Вишневий сік - джерело всіляких вітамінів, мікро - і макроелементів, серед яких калій і натрій, мідь і магній, кальцій і фосфор, а також вельми цінне залізо. Регулярно вживаючи цей унікальний продукт, можна перемогти стрептококи і стафілококи, навіть збудника дизентерії.