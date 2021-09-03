Цей "московський" факт про українські гривні ви точно не знали: у князів такого не було!

Гривня була введена в обіг в 1996 році. Але друкувати їх почали раніше - у 1992 році, на фірмі Canadian Bank Note Company. Банкнота була виготовлена на спеціальному білому папері, з однотонними водними знаками у формі тризуба, розміщеними по всій площі.

На ній були рельєфні елементи, мікротекст, захисна стрічка, райдужний друк, видимі захисні волокна, заховане зображення, флуоресцентний номер і високий друк. На аверсі було зображення Ярослава Мудрого, на реверсі - гравюрне зображення Софії Київської.

Дизайн гривні в 1992 році

Дизайн банкноти змінювався за роки незалежності кілька разів. У 2001 році дизайн не змінювали, додали тільки партії.

У 2004 році нові купюри виготовляли в Україні. Дизайн трохи змінили та додали цитату і кілька змін. Саме в такому дизайні купюри використовується і сьогодні.

Дизайн гривні в 1995 році

Що відзначили історики

На купюрах гривні до 2004 року Ярослав Мудрий і князь Володимир Великий зображувалися з вусами. А після у київських князів з'явилася борода. Що вельми дивно, оскільки українські князі носили вуса, але не бороди. А ось бороди були у московських царів.

Дизайн гривні у 2004 році

Як зазначають історики, ілюстрацій чи інших зображень хорошої якості українських князів не збереглося. Тому художники зображують їх так, як вони собі уявляють.

Візантійський історик-хроніст 10-століття Лев Диякон описував князя Святослава Хороброго так: "Середнього зросту, не дуже високий, не дуже низький, з пухнастими бровами і ясно-синіми очима, ніс короткий, борода поголена, з густим, дуже довгим волосом над верхньою губою. Голова у нього була зовсім гола, але з одного боку звисала пасмо волосся – знак знатності роду".

Варто відзначити, що козаки на багатьох зображеннях виглядають схоже – поголена голова, пасмо волосся на потилиці, довгі вуса і відсутність бороди.

На старовинних золотих монетах князь Володимир Великий і Ярослав Мудрий також зображені тільки з вусами. Зображення не дуже чіткі, але на них можна побачити, що борода, якщо і є, то зовсім маленька.

Дизайн гривні

Звідки взялася борода

Як стверджує історик Ігор Роздобудько у статті на "Радіо Свобода", бороди носили московські царі. У Росії з бородами ходили майже всі чоловіки - і знатного роду, і селяни. І зображати київських царів з бородами вперше почали саме в Росії.

Як вважає історик, мабуть, для того, щоб навіть у зовнішньому вигляді довести спадковість історії Москви від історії стародавнього Києва і Галича.

Варто відзначити, що пам'ятник київському князю Ярославу Мудрому в Києві, біля Золотих воріт - без бороди.