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Цей фрукт захистить від важких хвороб: доступний всім

STYLERЖиття    13.05.2020 - 06:36
Цей фрукт захистить від важких хвороб: доступний всім
Медики радять їсти грейпфрут для профілактики тяжких хвороб (фото: pixabay.com)

Медики розповіли, який фрукт запобігне важким хворобам у людини

Медики назвали фрукт, який здатний запобігти важким захворюванням у людини. Наприклад, інфаркт міокарда або розвиток діабету. Для профілактики цих хвороб відмінно підійде грейпфрут. В цьому цитрусовому містяться вітаміни С, В, Д1 і Р. Вони дуже позитивно впливають на кровоносну систему організму і судини.

Дієтологи і медики рекомендують включати грейпфрут до дієти для схуднення, його вживання прискорює метаболізм.

Корисні речовини, які містяться в цьому плоді, сприятливо впливають на роботу печінки, зменшують ризик захворіти на діабет і зменшують ризик виникнення інфаркту.

Грейпфрут корисний тим, хто страждає від перепадів тиску. Сміливо додайте цей корисний плід в свій раціон. Їжте кілька штук на тиждень і можете розраховувати на те, що серцеві хвороби вас минуть.

Єдине, людям, у яких є проблеми зі шлунком і станом зубів, слід дуже обережно вживати ці цитрусові, через те, що вони підвищують кислотність.

До речі, у грейпфруті міститься безліч вітамінів, він знижує рівень "поганого" холестерину в організмі, має протигрибковий і антибактерицидний ефект, допомагає спалювати жири і покращує обмін речовин.

Як ми раніше писали, експерт розкрила особливості і правила вживання фруктів при схудненні.

Теги Новини України фрукты
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