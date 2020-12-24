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Це дуже жорстоко: у школі під Сумами дітей привітали з днем Миколая, крім одного хлопчика

Глухів, Четвер 24 грудня 2020 13:51
Це дуже жорстоко: у школі під Сумами дітей привітали з днем Миколая, крім одного хлопчика
Під Сумами школяра залишили без солодкого подарунка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Глухові Сумської області в школі стався дуже неприємний інцидент. На день святого Миколая школярам приготували солодкі подарунки, на які попередньо здали гроші батьки. Але одна мама повідомила, що синові не можна солодощі і тому гроші здавати не буде.

Також мама попросила вчителя привітати інших дітей після уроків, щоб її сину не було прикро. Але вийшло все навпаки. Подарунки чекали дітей перед уроками. Як повідомляється в сюжеті ТСН, діти цілий день їли цукерки з подарунків, а першокласник Нестор з образою спостерігав.

Мама Аліса висловлює свою образу. Каже, що у всіх дітей подарунки були також магніти, а в маленькому пакетику Нестора його не виявилося. Він дуже засмутився.

"Це дуже жорстоко. У нього буде психологічна травма", - каже мама школяра.

Жінка думає, що така поведінка вчителя - це помста їй. Річ у тому, що напередодні стався конфлікт: вона була проти того, щоб син співав російськомовну пісню на ранку. Як результат, свято скасували зовсім, а маму видалили з батьківського чату.

Зазначимо, що розповідь мами Аліси викликала у мережі цілий шквал гнівних коментарів, і багато користувачів інтернету накинулися з критикою на вчителя і влаштували педагогу "лінчування".

Як ми раніше писали, у Глухові спалахнув скандал у школі через російську мову і скасування святкового ранку до Дня святого Миколая, про що поскаржилася мама першокласника.

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