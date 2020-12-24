Это очень жестоко: в школе под Сумами детей поздравили с днем Николая, кроме одного мальчика

Под Сумами школьника оставили без сладкого подарка (коллаж РБК-Украина)

В Глухове Сумской области в школе произошел очень неприятный инцидент. На день святого Николая школьникам приготовили сладкие подарки, на которые предварительно сдали деньги родители. Но одна мама сообщила, что сыну нельзя сладости и поэтому деньги сдавать не будет.

Также мама попросила учителя поздравить остальных детей после уроков, чтобы ее сыну не было обидно. Но получилось все наоборот. Подарки ждали детей перед уроками. Как сообщается в сюжете ТСН, дети целый день ели конфеты из подарков, а первоклассник Нестор с обидой наблюдал.

Мама Алиса высказывает свою обиду. Говорит, что у всех детей в подарках были также магниты, а в маленьком пакетике Нестора его не оказалось. Он очень расстроился.

"Это очень жестоко. У него будет психологическая травма", - говорит мама школьника.

Женщина думает, что такое поведение учителя - это месть ей. Дело в том, что накануне произошел один конфликт: она была против того, чтобы сын пел русскоязычную песню на утреннике. Как результат, праздник отменили вовсе, а маму удалили из родительского чата.

Отметим, что рассказ мамы Алисы вызвал в сети целую бурю гневных комментариев, и многие пользователи интернета накинулись с критикой на учителя и устроили педагогу "линчевание".

Как мы ранее писали, в Глухове вспыхнул скандал в школе из-за русского языка и отмены праздничного утренника ко Дню святого Николая, о чем пожаловалась мама первоклассника.