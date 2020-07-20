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Це якийсь жах: що діється на єдиному курорті "ДНР" (фото)

Сєдове, Понеділок 20 липня 2020 20:16
Це якийсь жах: що діється на єдиному курорті "ДНР" (фото)
Що діється на єдиному курорті ДНР в Сєдове (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Дістатися з сусіднього міста на курорт недовго, довго – пройти контроль

Відпочинок в Сєдове у 2020 році під контролем невизнаної держави "ДНР" можливий тільки за списками. Щобільше, щоб дістатися в курортне місто, необхідно подолати пункти перевірки, де черга вранці становить 300-400 метрів. Що відбувається на пунктах пропуску і як жителям ОРДЛО відпочити – читайте в нашій статті.

У каналі в Telegram "Сєдове онлайн" розповідається, скільки по часу займає проходження пунктів пропуску, і як проходить сама процедура. Деталі поїздки 20 липня розповів один з передплатників каналу.

"Сьогодні їхали в Сєдове, перевізником. Виїхали з Жданівки в 5 в Сєдове були о 10. Це якийсь жах. Купа машин легкових, стоять, чекають на перевірку. Перевізники, кому пощастило, проїхали без перевірок і швидко, навіть не зупиняючись. Нажаль, нам не пощастило. За одну хвилину змінилася зміна і всіх змусили вийти з машини зі своїми документами. Стояли, чекали поки наша черга на перевірку підійде", - розповів користувач програми.

Це якийсь жах: що діється на єдиному курорті &quot;ДНР&quot; (фото)

Пляж в Сєдове (фото: "Сєдове онлайн")

Також турист розповів деталі процедури проходження блок-посту.

"Запитують адресу та ПІБ до кого їдете, дивляться по комп'ютеру зареєстрований ФОП чи ні. Деяких, кого не було в списках, заносили прям на посту в базу і пропускали. Були й такі, кого не пустили, загалом, напевно, як пощастить. Звірили ФОП, внесли в базу дані паспорта і відпустили. Люди не сподівайтеся потрапити навмання, реєструйтесь у ФОП і проїдете спокійно, інакше будете засмучені, а відпустка - зіпсована", - підсумував очевидець.

Також в співтоваристві розповіли, що 20 липня близько 10:00 ранку черга на Сєдівському блок-посту становила 300-400 метрів.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як в "ДНР" "облаштували" пляжі.

Також ми повідомляли, що відбувається на пляжах в курортному Сєдове.

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