Цей засіб допоможе вам зміцнити волосся і прискорити його ріст: коштує копійки!

Розмарин - це не тільки приправа до їжі, він також володіє деякими важливими косметичними властивостями. Зокрема, його судинорозширювальні, антибактеріальні, антиоксидантні та протизапальні властивості вивчалися в традиційній медицині, а також в косметичних продуктах.

Наприклад, масло розмарину - один з кращих засобів для зміцнення і захисту волосся і шкіри голови. Про це пише Good Housekeeping.

Крім зміцнення волосся і захисту шкіри голови, масло розмарину потенційно може:

Стимулювати ріст волосся.

"Велика частина думок про користь розмаринової олії від випадіння волосся базується на дослідженні 2015 року, яке показало, що вона може бути настільки ж ефективною, як 2% міноксидил (інгредієнт, затверджений FDA для стимуляції росту волосся)", - говорить Дхавал Бханусалі, доктор медичних наук і сертифікований дерматолог.

Збільшення кровообігу.

Стимулювання кровотоку приносить більше поживних речовин до волосяних фолікулів і призводить до більш густого і сильного волосся.

Завдяки своїм протизапальним і антибактеріальним властивостям масло розмарину допомагає поліпшити стан шкіри голови, включаючи хворобливість і накопичення, які можуть перешкоджати росту волосся.

Допомагає боротися з окислювальним стресом і старінням волосяних фолікулів завдяки своїм потужним антиоксидантним властивостям.

Масло розмарину можна купити в аптеці або косметичному магазині і коштує воно сущі копійки.

Для яких типів волосся підходить масло розмарину

Хороші новини: масло розмарину можна використовувати для всіх типів волосся. Якщо у вас чутлива шкіра - і, отже, чутлива шкіра голови - завжди існує ймовірність роздратування, як і при використанні будь-якого рослинного масла. Цього можна уникнути, розбавивши масло розмарину маслом-носієм, таким як арганове або жожоба.

Чи можна наносити масло розмарину прямо на волосся?

Ні, краще не наносити ефірне масло розмарину безпосередньо на волосся або шкіру голови. Щоб запобігти надмірній чутливості шкіри або шкіри голови, концентроване ефірне масло, таке як масло розмарину, слід змішувати з більш легким маслом-основою, таким як арганова олія, масло солодкого мигдалю або масло жожоба, замість того, щоб наносити його безпосередньо на волосся і шкіру голови.

Спробуйте змішати кілька крапель масла розмарину з обраним вами маслом-носієм і втерти в шкіру голови за 20 хвилин до душу, щоб оживити і наситити шкіру. Або спробуйте підмішати його в пляшку з шампунем, щоб посилити очищувальну і антиоксидантну силу. Ви також можете купити засоби для волосся на основі масла розмарину, попередньо змішані з базовими маслами.

Що стосується найкращої частоти використання, щоб побачити результати, почніть з застосування кілька разів на тиждень, а потім оцінюйте і збільшуйте в міру необхідності. Згідно з дослідженнями, для росту волосся може знадобитися до шести місяців, щоб побачити результати.