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Це випадковість: лікар повідомив, чому перша хвиля COVID-19 починається тільки зараз

Понеділок 12 жовтня 2020 10:50
Це випадковість: лікар повідомив, чому перша хвиля COVID-19 починається тільки зараз
В Україні тільки починається перша хвиля коронавіруса (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Харківський лікар пояснив, чому коронавірус в Україні тільки набирає обертів

Перша хвиля коронавірусу тільки починається в Україні. Таку точку зору озвучив харківський медик Андрій Волянський. За його словами, це якоюсь мірою випадковість, але лише зараз пандемія в нашій країні здається чимось серйозним.

"Якоюсь мірою випадковість. У момент оголошення локдауну у березні у нас було мало інфікованих і це дозволило не повторити досвід Західної Європи (не вступити відразу в фазу швидкого зростання). У травні-червні осередки з'явилися у всіх регіонах, але для літа типова низька захворюваність респіраторними вірусами і легкий перебіг. У вересні середня кількість летальних результатів в добу збільшилася до 50. І тільки тепер ми зустрічаємо першу справжню хвилю", - написав медик на своїй Facebook-сторінці.

Лікар вважає, що взимку в Україні буде 150-200 летальних випадків від інфекції за день. Також він прогнозує спад захворюваності тільки у квітні-травня наступного року.

"Тільки зараз почалася фаза швидкого зростання, яка до зими перейде в лінійну залежність (скажімо, 150-200 летальних результатів в добу) і тільки після насичення епідемічного процесу (перехворіє 20-30%) у квітні-травні перша хвиля зійде нанівець. Що нам дали 7 місяців карантину? Ми не отримали імунного прошарку і закатали в асфальт 35 мільярдів спецфонду. Є й плюси: лікарі отримали досвід, створені непогані протоколи, підготовлено 40 тисяч ліжок", - розповів лікар.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні зареєстровано 4420 нових випадків захворювання коронавірусом.

Як ми писали раніше, медик розповів, що безсимптомних хворих COVID-19 не буває.

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