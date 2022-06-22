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"Це казка": тренер розвінчав один з міфів про вгодованих дітей

Фото: вгодованих дітей потрібно обмежувати в їжі (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже багато дітей стикаються з проблемою зайвої ваги, але часто бабусі їм кажуть, що "вони витягнуться". Це зовсім не так, тим більше, повна дитина ризикує в дорослому віці зіткнуться з проблемою ожиріння.

Найвідоміший міф про те, що дитина подорослішає і "витягнеться" розвінчав тренер і експерт з харчування Віктор Мандзяк.

Чи можна повну дитину обмежувати в їжі

Тренер запевняє, що сама дитина потім "не витягнеться". Причина дитячого ожиріння по суті нічим не відрізняються від дорослого , це – переїдання.

"Генетика, нездорові харчові звички, низька фізична активність, хронічний стрес, депривація сну – все як у нас", - пише Мандзяк.

Дитина обов'язково повинна бути фізично-активною. Харчові звички необхідно прищеплювати з дитинства.

"А ось фізична активність і те, що дитина їсть - ваша абсолютна відповідальність. Дитина - це пластилін, з якого ми ліпимо... щось ліпимо. Якщо ми не ліпимо цілеспрямовано, воно ліпиться саме, хаотично. Що там зліпиться, можна тільки гадати. Пам'ятайте, діти імпульсивні, їх дії слід направляти", - пише експерт.

Як привчити дитину до навантаження

Не варто купувати електросамокат, якщо у дитини зайва вага. Придбайте звичайний, приберіть гаджети і попросіть йти на вулицю і гуляти. Приберіть з раціону кока-колу і допоможіть любити фрукти.

Чи не постраждає мозок при зменшенні калорійності

Відомо, що при крайній кахексії – виснаження організму в результаті голодування – коли життєво важливі органи втрачають до 50% своєї маси, мозок залишається цілим. Тому не хвилюйтеся, а краще збільште відсоток білка в раціоні на 15%.

"Я прекрасно розумію, як важко обмежувати в їжі власне дитятко. Але, якщо зробити все грамотно, дитина не буде голодною і не буде відчувати себе обділеною. Повторюся ще раз: більше продуктів з високим індексом ситості, трохи смакоти. Додайте фізичні вправи і взагалі фізичний рух в життя дитини", - порадив батькам Віктор.

Читайте також, діти з надмірною вагою стикаються з більш високим ризиком слабоумства в літньому віці.

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