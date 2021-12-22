"Це просто неймовірно": з'явилися нові фото засніжених Карпат, які заворожують казковою красою

Гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

У коментарях юзери пишуть, що дані світлини "просто неймовірні" і "круті".

У той же час туристам, які здійснюють походи та сходження в межах Чорногірського хребта Українських Карпат, нагадали, що станом на 22 грудня на горі Піп Іван Чорногірський вітер західний, північно-західній 14 м/с, хмарно з проясненнями.

А за останні два дні випало більше 50 сантиметрів свіжого снігу. Місцями передуви вище одного метра.